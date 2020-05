Gommans van Eurosped naar Apollo 8

Met het aantrekken van Gommans speelt Apollo in op het vertrek van Eline Geerdink. De midspeelster bewandelde onlangs de omgekeerde weg en is komend seizoen bij Eurosped te bewonderen. Gommans kwam het afgelopen seizoen door een knieblessure amper in actie voor Eurosped. Ze hoopt echter op tijd fit te zijn voor het nieuwe seizoen. Apollo 8-trainer Thijs Oosting is blij met de komst van de 25-jarige Gommans. “Eline heeft een sterke service en brengt ook aanvallend en blokkerend veel kwaliteiten mee”, is hij lovend.



Met de komst van Gommans staat het aantal nieuwkomers bij Apollo voor komend seizoen op vier. Eerder presenteerde de Bornse formatie al Daphne Knijff, Marije ten Brinke en Fleur Meinders als aanwinsten. Apollo maakte verder bekend dat Esther Huls behouden blijft voor de Bornse eredivisionist. De Almelose liep afgelopen seizoen een zware knieblessure op, maar krijgt de tijd om te herstellen.