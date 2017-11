Goud en twee keer zilver voor Joy Beune tijdens World Cup voor junioren

1.000 meter

Op de 1000 meter begon het zaterdag met een clean sweep voor de Nederlandse dames. Jutta Leerdam won de wedstrijd in 1.17,02, gevolgd door Joy Beune (1.17,19) en Elisa Dul (1.18,59).

3.000 meter

Op de drie kilometer was er wederom succes voor Nederland. Sterre Jonkers noteerde 4.07,69 en was daarmee de rapste uit het veld. Joy Beune legt in een tijd van 4.09,80 alweer beslag op plaats twee. Het podium werd compleet gemaakt door de Russische Karina Akhmetova (4.16,65)