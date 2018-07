Goud voor Wevers in Thialf

SOFTBAL TTT in extremis langs Sparks: 'Dit hadden we net even nodig'

7 juli ENSCHEDE - De softbalsters van Tex Town Tigers hebben zaterdag opgelucht adem kunnen halen tegen de nummer twee van de Golden League, Sparks uit Haarlem. In de eerste wedstrijd kwam TTT nog net tekort (4-0), maar de twee scores in de laatste slagbeurt in de tweede confrontatie (4-3) zorgden alsnog voor een Enschedese overwinning, en die zege kwam voor TTT nou net op het juiste moment.