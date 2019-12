Gouden Twentse handbalster Smeets straalt bij feestelijk onthaal op Schiphol

Van vermoeidheid na een lange vlucht vanuit Japan, samen met de vele gespeelde wedstrijden op de wereldkampioenschappen, is geen sprake. ,,Ik voel me prima en dit is natuurlijk geweldig. Ik wist dat we iets hadden losgemaakt in Nederland, maar dit had ik zeker niet verwacht’’, sprak Smeets na alle officiële plichtplegingen en dankwoordjes van diverse bestuurders.

Voor de 29-jarige handbalster, groot geworden bij Stevo in Geesteren, is een droom werkelijkheid geworden. ,,Deze gouden medaille is iets wat ik altijd al heb willen bereiken. We waren er met het team de afgelopen jaren al een paar maal heel dicht bij, maar steeds lukte het ons net niet om die grote prijs te veroveren. Nu is dat wel gelukt en dat voelt geweldig.’’

Smeets en haar ploeggenoten kunnen zich opmaken voor alweer een volgende prijs, want de wereldkampioens is alsnog genomineerd voor de verkiezing Sportploeg van het Jaar. Die uitreiking is woensdagavond. ,,Heel mooi en het zou nog mooier zijn als we ook die titel veroveren.’’