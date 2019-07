GP van Markelo: ‘Waar blijft de nieuwe Willemsen?’

Als begin zondagmiddag 29 coureurs de gashendel flink opendraaien bij de eerste manche van de Grand Prix zijspancross van Markelo, kijkt Daniël Willemsen vanaf de kant toe. Het gebrul van de motoren klinkt voor hem als een symfonie, maar op deze zondag hoort de 44-jarige Lochemmer het tandenknarsend aan. De tienvoudig (!) wereldkampioen is wel van de partij tijdens de grootste wedstrijd van het jaar op De Herikerberg, maar niet als coureur. “Ik had graag mee willen rijden, maar heb last van een kleine enkelblessure. Bovendien heb ik de laatste tijd veel dingen meegemaakt, zowel in privésfeer als op de baan. Het is me allemaal boven de kop gestegen en daarom trap ik nu even op de rem”, zegt zijspancross-icoon Willemsem over het ontbreken van zijn naam op de startlijst. Op details wil hij niet ingaan. “Daar zeg ik niets over.”