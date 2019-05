Grasman blijft Twentse leerlingen voor op DK Tijdrijden

Met zijn 31 jaar is Edelenbos vijftien jaar jonger dan Grasman. Ze hebben dezelfde trainer met Guido Vroemen, die zijn sporen in het wielrennen en de triatlon verdiend heeft. “Vroemen heeft me het afgelopen jaar een heel stuk beter gemaakt. Ik ben nog maar drie jaar aan het fietsen, daarvoor was ik amateurvoetballer met de bijbehorende bierconsumptie daarbij. Bij deze trainer heb ik enorm leren afzien en dat brengt me veel progressie. Grasman werkt ook met hem en dat niveau is gewoon nog te hoog gegrepen. Maar ik hoop de kloof de komende jaren te dichten en vooral in zijn voetsporen te treden. Hij weet als amateur gewoon het niveau van de profs heel dicht te benaderen, dat zou ik ook graag willen. Daar blijf ik hard aan werken. Maar wel naast een baan en mijn gezin”, aldus de renner van OWC Oldenzaal.

Klankbord

Robin Löwik (IJsselstreek) is als twintiger een stuk jonger. Vorig jaar was hij de grote uitdager van Grasman, dit jaar kwam hij niet in de buurt van de inwoner van Flevoland. Ook hij stak in Bornerbroek zijn bewondering voor de winnaar niet onder stoelen of banken. “Ik heb een lastige winter gehad, wist niet of ik nog wel door wilde gaan. Ik heb Remco gebeld en gevraagd of hij mijn trainer wilde worden. Hij geeft me trainingsadviezen, maar is vooral ook een heel prettig klankbord. Ik heb het plezier in het fietsen weer terug. Maar natuurlijk zou ik hem volgend jaar graag eens verslaan, dit jaar was de aanloop er niet naar om echt in zijn buurt te komen. Ook met zijn prestaties zet hij me op scherp.”