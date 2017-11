Greve schrijft GP Indoor Wierden op z'n naam

Daarmee bleef Greve, die in 2011 de tweesterrubriek van de Grote Prijs al eens had gewonnen, de zeven andere combinaties in de slotwedstrijd van het hippisch evenement in De Vossenbos voor. De Ier Jonathan Gordon klokte een tijd van 37,09 seconden, terwijl titelverdediger Remco Been - uit Wierden - na een tweede foutloze ronde finishte in 37,82 seconden. Gerben Morsink was de vierde foutloze ruiter in de barrage, maar had wel de langzaamste tijd van de combinaties, 41,15 seconden.