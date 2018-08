Greve winnaar van 19e Schröder Masterclass

In de finale van het hippisch evenement in het hart van het dorp had Greve met de 11-jarige bruin een tijd nodig van 30,35 seconden om over de zes hindernissen te springen. Even daarvoor had Gerco Schröder de snelste tijd nog op 30,92 seconden gezet. De ruiter uit Tubbergen had Glocks Debalia meegenomen naar de wedstrijd in zijn eigen woonplaats. Een derde plaats was weggelegd voor Peter Olthof uit Langeveen, die met Dokyra-Fortuna een tijd van 31,42 seconden klokte.