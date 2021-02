Groeidiamantjes dienen zich aan bij Het Ravijn om het gat dat Yasemin Smit achterliet op te vullen

Met een leeftijd van 17 jaar behoren Noa de Vries en Daisy Logtens tot de jonkies van de Nederlandse eredivisie van het waterpolo. Sinds een half jaar maakt het duo deel uit de nationale jeugdselectie (lichting 2003-2004) op de KNZB Waterpoloacademie in Eindhoven, waar de dagen in het teken staan van school en vooral trainen. „Twee- tot driemaal per dag”, zegt De Vries, eerstejaars mbo-studente marketing en communicatie. Logtens zit in het vijfde jaar van de havo. „Op vrijdagavond komen we hier in Nijverdal, om met de club mee te trainen. In het weekeinde spelen we een wedstrijd en zondagmiddag ga ik al weer richting Eindhoven.”