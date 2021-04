Groen licht voor Dutch Youngster Festival en Outdoor Wierden

Voorzitter Ruben Hofman: „Na lang wikken en wegen hebben we dit besluit woensdag genomen. Mede door toezeggingen van onze trouwe sponsors en ondanks de strenge regels in verband met corona kiezen we er toch voor de inschrijving voor beide concoursen te openen. Dat vorig jaar bewezen is dat het op een veilige manier kan, heeft ook meegespeeld in de beslissing ervoor te gaan. Onze accommodatie De Vossenbos krijgt twee weken lang de status van topsportlocatie, waarmee we ook voldoen aan de eisen van de internationale paardensportfederatie FEI en de geldende regels van de overheid.”