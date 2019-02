Groenlose amazone Joyce Heuitink blijft dromen van de Spelen in Tokio

De combinatie valt gelukkig goed te maken, maar het zijn drukke tijden voor Heuitink. Uiteraard dient ze zelf haar trainingsuren en wedstrijden te rijden, maar naast dressuuramazone is de Achterhoekse ook nog sinds 2013 bondscoach van de Nederlandse Paralympische dressuurruiters. ,,En dat bevalt heel goed. Ik ben er druk mee, zeker in combinatie met mijn bedrijf, maar het gaat me goed af. Het bondscoachschap gaat altijd voor, maar ik maak ‘s ochtends vroeg zelf ook mijn uren op mijn eigen paard”, aldus Heuitink.