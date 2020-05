Grondige renovatie ambitieuze vrouwentak Uitsmijters

BASKETBAL ALMELO Met een nieuw trainersgilde en zes nieuwe speelsters wil het Almelose Uitsmijters ook met de vrouwentak aan de weg timmeren in basketballand. Doel is het succesvolle eerste jaar in de eerste divisie een vervolg te geven om op termijn in de promotiedivisie te belanden, het een-na-hoogste niveau in Nederland waarop de mannen nu al spelen.

De grondige renovatie was deels uit nood geboren. Coach Eelco Velthof moest door zijn maatschappelijke carrière zijn functie beschikbaar stellen, vijf speelsters wilden lager spelen of moesten vanwege blessureleed stoppen.

Gewenste opvolger

Met name het stoppen van Eelco Velthof deed pijn in Almelo, maar daarvoor kreeg Uitsmijters wel de gewenste opvolger. René Heeres stopte anderhalf jaar geleden bij eredivisionist Jolly Jumpers, eveneens vanwege tijdgebrek, maar wil de uitdaging in Almelo wel aangaan. Heeres krijgt assistentie van Edwin Droste (ex-eredivisie speler) en Wim van Ek, voormalig speler en trainer in de eredivisie. Zij gaan individuele trainingen verzorgen.

Daarnaast werden maar liefst zes regionale talenten gestrikt. ,,Dat was ook nodig", zegt voorzitter Klaas Geert Bakker. ,,Onze eigen jeugd is weliswaar heel talentvol, maar nog net iets te jong. Daar hopen we in de toekomst de vruchten van te plukken.”

Terug op oude nest

Meest in het oog springende aanwinst is Aliëtte Dupont, vorig zomer nog in de voorselectie van Oranje onder 16. De Almelose keert na omzwervingen in Apeldoorn, Zwolle en Tubbergen terug op het oude nest.

Voor de center positie, afgelopen seizoen het zorgenkindje van Uitsmijters, komen Kirsten Ebeltjes en Judith Oude Voshaar van Arriba over. Daarnaast maken drie talenten de overstap van Peatminers uit Vriezenveen. Nienke Jaspers Fayer, Emma Schumer en Anna Korte zijn nog tieners en derhalve een investering voor de toekomst.

Glansrijk geslaagd