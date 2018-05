Groot aantal kampioenen op CSI Twente

Eventinggrootheid

Opmerkelijk is verder de deelname van Michael Jung. De Duitse springruiter heeft vrijwel alle titels al veroverd in de eventing, de militarytak van de paardensport. Jung is een grootheid in de eventingsport en doet bijna jaarlijks mee aan Military Boekelo. Ondanks al zijn successen heeft hij die Twentse wedstrijd nog nooit kunnen winnen. Jung heeft in totaal drie gouden olympische medailles gewonnen: in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) was hij de beste, in Brazilië won hij ook nog zilver. Verder veroverde hij tweemaal de wereldtitel, in 2010 en 2014 en wist hij zich maar liefst zeven maal te kronen tot Europees eventing kampioen.