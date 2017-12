Hacol'90 heeft vertrouwen in de toekomst

Voorzitter Jeroen Keizer trof een vereniging aan die weliswaar veel potentie had, maar op dat moment vooral worstelde met zichzelf. "Het ledenaantal was teruggelopen tot zo'n 75 en een aantal belangrijkste speelsters was vertrokken", vertelt Keizer. "In Oldenzaal hebben vooral hockey en voetbal veel aantrekkingskracht, bij handbal is dat wat lastiger. Ik heb altijd gehamerd op het belang van het vlaggenschip, dat is juist daarom zo belangrijk. De prestaties van het eerste werden soms wat onderschat. Gelukkig gaat het inmiddels wat beter. We hebben nu 110 leden, een derde seniorenteam en het belangrijkst: we zijn weer wat meer aan het genieten", zegt Keizer, die twee jaar geleden het voorzitterschap van voetbalclub Quick'20 verruilde voor dat van Hacol.