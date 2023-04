Handbal: Bentelo grijpt laatste strohalm in strijd tegen degradatie

Vrouwen

Tweede divisie

Bentelo - Wijhe’92 33-23

De wedstrijd kon eerder geen doorgang vinden vanwege een lekkage in Sporthal de Pol. Bentelo moest de inhaalwedstrijd winnen om nog uitzicht te houden op een langer verblijf in de tweede divisie. Dat moest gebeuren tegen koploper Wijhe’92. Een loodzware klus, maar de ploeg van trainer Laurens Beld slaagde erin de punten in eigen huis te houden. Dankzij de zege is Bentelo in punten op gelijke hoogte gekomen met OBW, dat op de tiende plaats is terug te vinden. SVBO staat op de veilige negende positie en heeft slechts een punt meer dan Bentelo en OBW. Op de laatste speeldag, zaterdag 15 april, staat het thuisduel met directe concurrent OBW op het programma. SVBO wacht dan een uitwedstrijd tegen HVBS, dat als tweede zal eindigen achter kersvers kampioen Wijhe’92.