Handbal: Combinatie’64 bekroont inhaalrace met zege

Vrouwen Hoofdklasse Combinatie’64 - De Tukkers 2 25-24 (15-12) Vijf minuten voor tijd geloofde niemand nog in de kansen van Combinatie’64. De bezoekers koesterden op dat moment een voorsprong van vier treffers (20-24). Genoeg voor de zege, zo leek het. Enkele minuten later vierde de ploeg van trainer Gert ten Vergert alsnog de overwinning. „Eigenlijk hadden we ons al neergelegd bij een nederlaag”, aldus Ten Vergert. „In de slotfase hielden we het vier aanvallen van De Tukkers droog, terwijl wij aan de andere kant wel scoorden. Vanaf 22-24 kwam het geloof weer helemaal terug.”

„Onze keeper stond fantastisch te spelen en hield er ook nog een penalty uit. Die laatste minuten waren bloedstollend. Achttien seconden voor het einde maakten we de winnende treffer.” Combinatie’64 maakte het zichzelf onnodig lastig in de tweede helft. „We hadden een redelijk sterke eerste helft, maar na rust werd het rommelig en leden we veel balverlies. We misten in die fase ook veel kansen. In de slotfase pakten we alsnog de zege. Een mooie opsteker voor de ploeg en ook belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.”