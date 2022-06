Handbal: De Tukkers in eigen huis onderuit tegen PSV

Uitslagen en verslagen waterpolo: Het Ravijn wint in thriller van UZSC en plaatst zich voor halve finales play-offs om landstitel

De mannen van Het Ravijn zijn doorgedrongen tot de halve finales van de strijd om het landskampioenschap. Na de 12-9 zege in Nijverdal won Het Ravijn ook het tweede duel tegen UZSC. In een ware thriller nam Het Ravijn de noodzakelijke strafworpen net iets beter: 5-4. Na de reguliere speeltijd was de stand nog in evenwicht: 10-10. In de halve finales ontmoet Het Ravijn de winnaar van de tweestrijd tussen De Zaan en Amersfoort. Na twee duels is die stand in evenwicht: 1-1.

15 mei