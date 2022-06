Handbal: De Tukkers nipt onderuit tegen VOC Amsterdam 2

De Tukkers heeft donderdagavond in eigen huis nipt verloren van het tweede team van VOC Amsterdam (28-29). De ploeg van trainer Nicol Kooiker kwam in de slotfase net tekort om nog een punt uit het vuur te slepen.

Vrouwen

Eerste divisie

De Tukkers - VOC Amsterdam 2 28-29 (16-18)

De wedstrijd tegen het tweede team van VOC Amsterdam kon zomaar het laatste duel van het seizoen zijn geweest. Officieel wacht volgende week nog een thuisduel met MHV’81, maar het is niet zeker of die wedstrijd doorgang zal vinden. „We hebben een paar speelsters die afscheid nemen, dus die zouden dan vanavond al voor het laatst op het veld hebben gestaan. Ook om die reden zouden we volgende week graag nog willen spelen”, aldus trainer Nicol Kooiker.

Het tweede team van VOC Amsterdam, kampioen van de eerste divisie, reisde niet in de sterkste samenstelling af naar Albergen. „VOC speelde met veel jeugd, maar het blijft wel VOC. Dat zijn altijd goede handbalsters.” Het duurde even voordat de thuisploeg goed in het ritme kwam. „We begonnen niet zo lekker, maar daarna werd over en weer veel gescoord.” Halverwege bedroeg de achterstand twee punten in het voordeel van de bezoekers (16-18).

Na rust liepen de gasten uit naar 21-26 en leek De Tukkers af te stevenen op een nederlaag. Drie minuten voor het einde werd de marge verkleind tot drie, waarna de thuisploeg in de absolute slotfase zelfs nog de mogelijkheid had om de gelijkmaker op het bord te krijgen. De breakout in de laatste twintig seconden liep echter fout, waardoor De Tukkers uiteindelijk toch met lege handen achterbleef.

„Een punt was mooi geweest, maar het mocht niet zo zijn”, aldus Kooiker. „Toch hebben we best een goede wedstrijd gespeeld. We wisten dat we veilig waren en dat er in dat opzicht niets meer op het spel stond. Dan maak je als coach soms ook andere keuzes in de wedstrijd en heb je net wat meer wisselingen. Iedereen heeft gespeeld en ze hebben het goed gedaan.” Het seizoen van De Tukkers kon daarmee plotseling ten einde zijn gekomen.