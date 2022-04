Handbal: De Tukkers wint op bezoek bij Hercules

Vrouwen

Eerste divisie

Hercules - De Tukkers 18-28 (8-12)

Hekkensluiter Hercules inspireerde De Tukkers niet tot grootse daden. De ploeg van trainer Nicol Kooiker deed simpelweg wat het moest doen: winnen. „We hebben twee punten gepakt en zijn daarna snel weer in de bus gestapt”, aldus Kooiker. „Het kan lastig zijn om je voor zulke wedstrijden op te laden. We stonden ook al snel met 0-6 voor en dan sluipt de gemakzucht er toch een beetje in. Dat wil je niet, maar het gebeurt wel. Uiteindelijk is de taak netjes volbracht en gaan we met twee belangrijke punten terug naar huis. Een degelijke overwinning en iedereen heeft gespeeld.”