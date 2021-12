Handbal: DSVD en Borhave met verlies winterstop in

Vrouwen

Eredivisie

SEW - DSVD 38-26 (18-10)

Tot aan een stand van 8-8 kon de ploeg van trainer Jan Majoor goed meekomen met SEW. Vanaf dat moment kende DSVD echter een mindere fase en zag het de thuisploeg weglopen naar een marge van acht doelpunten bij rust. Na rust was DSVD weer bij de les, maar kon het een nederlaag niet voorkomen. „We kwamen heel goed uit de startblokken”, aldus Majoor. „In de beginfase waren we ook gelijkwaardig aan SEW. In het tweede kwartier maakten we te veel individuele en technische fouten. Toen ging het ineens hard. Dat was echt een mindere periode. Na rust begonnen we met frisse moed en bleef het verschil ongeveer gelijk. Over het spel in het eerste kwartier van de eerste helft en het spel in de tweede helft ben ik erg tevreden. De tweede helft hebben we met 20-16 verloren, dat is een goede uitslag. SEW behoort tot de top van de eredivisie en was gewoon beter, dat is ook geen schande. Hier moeten we op voort kunnen bouwen en het is fijn dat we met alle beperkingen door corona toch kunnen blijven trainen en spelen.”