Handbal: DSVD in eigen huis onderuit tegen VOC Amsterdam

Vrouwen

Eredivisie

DSVD – VOC 33-43 (18-23)

DSVD kwam zaterdagavond goed voor de dag, maar kon niet voorkomen dat de koploper uit Amsterdam met de volle buit aan de haal ging. De bezoekers beschikten daarvoor simpelweg over te veel kwaliteit. „Hier kunnen we wel mee leven”, aldus Majoor. „We hebben een behoorlijke pot gespeeld, maar zij zijn als ploeg gewoon verder. En ze staan natuurlijk niet voor niets bovenaan.” De eerste tien minuten gingen gelijk op. Vanaf 6-7 wisten de Amsterdammers voor het eerst een gaatje te slaan. „Het tempo lag hoog en van vertraging was eigenlijk geen sprake. Daardoor werd er ook flink gescoord.” DSVD vocht zich nog terug tot 18-21. In die fase miste de thuisploeg bovendien nog enkele open kansen. „Dan was het nog een hele andere wedstrijd geworden. We hebben goed aanvalsspel laten zien en ook onze keepster, Sanne Haarbrink, speelde erg goed. Aanvallend mogen we ook heel tevreden zijn met 33 doelpunten tegen een ploeg als VOC.” Dagmar Oude Voshaar werd topscorer met 11 doelpunten. Rianne van Rijnsoever en Marit Molenbroek noteerden 5 treffers. Noah Timmermans speelde na haar kruisbandblessure weer twee keer een kwartier mee. „De speeltijd moet stapsgewijs worden opgebouwd, maar zij past steeds beter in de ploeg.”