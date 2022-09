Handbal: DSVD verliest seizoensouverture

Deurningen - De vrouwen van DSVD hebben zaterdagavond de openingswedstrijd in de eredivisie verloren. In eigen huis ging de ploeg van trainer Jan Majoor onderuit met 27-33. Halverwege bedroeg de achterstand zeven punten (12-19). Die schade kon na rust niet meer worden gerepareerd.

Vrouwen

Eredivisie

DSVD – Volendam 27-33 (12-19)

DSVD beleefde een teleurstellende start van het seizoen. „Dit is wel een domper”, aldus Majoor. „Soms verlies je omdat de tegenstander beter is, maar nu hebben we gewoon niet ons ware gezicht laten zien. Dat is zonde. In de eerste helft begonnen we heel slecht en we scoorden pas nadat we 0-4 achterstonden.”

„Aanvallend hebben we misschien wel meer dan 15 kansen gemist, waaronder 3 penalty’s. En in de verdediging kregen we de doelpunten te makkelijk tegen. Het lukte ons niet om de zenuwen van ons af te spelen. Vooraf hadden we het gevoel dat we er klaar voor waren, maar dat bleek toch niet helemaal zo te zijn.”

Direct na rust wist DSVD zich nog wel terug te vechten tot een marge van twee (22-24). Het lukte de ploeg echter niet om die sterke fase door te trekken. „Het eerste kwartier na rust kwamen we prima terug tot twee punten. Op dat moment verspeelden we een breakout en kwamen we door een tijdstraf ook nog eens in ondertal te staan.” De bezoekers konden daardoor weer uitlopen naar een marge van vijf en die klap kwam DSVD niet meer te boven.

„Volendam heeft verdiend gewonnen”, aldus Majoor. „Toch is het wel heel zonde, zeker voor zo’n jonge groep, dat je op deze manier aan de competitie begint. Ook voor de ontwikkeling van de groep had het ons erg geholpen als we op een positieve manier waren gestart.”