Handbal: Nederlaag voor De Tukkers bij MHV’81

Vrouwen

Eerste divisie

MHV’81 – De Tukkers 32-24 (20-10)

Voor rust lukte het De Tukkers niet om een antwoord te vinden op het spel van de thuisploeg. „De eerste helft was niet best”, aldus Jop Hagreize, die bij afwezigheid van Nicol Kooiker de leiding had over de groep. „Vooraf hebben we videobeelden bekeken, maar ze stonden ineens heel anders. Een andere dekking ook en daar hadden we het lastig mee.” De tweede helft verliep beter, maar toen was het kwaad al geschied. „Na rust kregen we meer grip op de tegenstander en deden we wel de dingen die we kunnen. Dan zie je ook dat het vertrouwen langzaam weer terug komt. De tweede helft hebben we gewonnen, maar winst zat er niet meer in. Het spel na rust biedt wel perspectief voor de wedstrijd van komende donderdag.”