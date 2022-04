Handbal: Olympia in eigen huis te sterk voor Langeveen

Vrouwen

Hoofdklasse

Olympia - Langeveen 22-18 (13-9)

Bij Olympia neemt de spanning logischerwijs toe en dat heeft bij vlagen ook z’n weerslag op het spel. „Ze willen zo graag”, aldus trainer Arjan Averink. „Het komt steeds dichterbij en dan zie je ook wat spanning doet met een ploeg. We kwamen in het begin niet lekker in de wedstrijd. Langeveen maakte het ons ook moeilijk en we moesten knokken om bij te blijven. Uiteindelijk hebben we wel terecht gewonnen, maar het lukte niet om het duel eerder op slot te gooien. Het was misschien niet goed of mooi, maar we hebben wel weer de punten gepakt. En dat telt.” Olympia komt dit seizoen nog driemaal in actie en heeft aan twee zeges genoeg voor het kampioenschap. „Het leeft enorm bij de club, maar we bekijken het echt van wedstrijd tot wedstrijd. We werken er als groep rustig naar toe.”