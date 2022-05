Handbal: Olympia kampioen hoofdklasse na zege op TVO

Olympia is dinsdagavond kampioen geworden van de hoofdklasse. De ploeg van trainer Arjan Averink won met 29-19 van TVO en is met nog een duel te gaan niet meer te achterhalen door achtervolger Stevo. Pacelli won in eigen huis van RSC (31-19).

Vrouwen

Hoofdklasse

Olympia - TVO 29-19 (14-10)

Met de zege op TVO is het officieel: Olympia is kampioen van de hoofdklasse. „De ontlading is enorm”, aldus trainer Arjan Averink. „Voor het eerst in twintig jaar is de club weer kampioen. Dat werd dus ook wel weer tijd. Ik heb dit seizoen ontzettend veel van de meiden gevraagd en ze hebben het echt super gedaan.” Tegen TVO duurde het even voordat de ploeg de spanning van zich af kon schudden. „In de eerste helft konden we niet goed loskomen. Er zat natuurlijk ook wel wat spanning op. Na rust hebben we de wedstrijd goed uitgespeeld en zijn we niet meer in de problemen gekomen.”

TVO, dat de punten hard nodig heeft in de strijd tegen directe degradatie, weigerde zich bij voorbaat neer te leggen bij een nederlaag. „Je hoopt natuurlijk dat je kunt stunten”, aldus trainer Milou Veldhuis. „De eerste helft hebben we ook mooie aanvallen laten zien en konden we het goed bijbenen. Na rust werd het wat rommeliger. Uiteindelijk bleek Olympia gewoon een maatje te groot. Toch hebben we het als jonge ploeg netjes gedaan. Vooral de eerste helft hebben we verdienstelijk gespeeld en dat hopen we mee te nemen naar de volgende wedstrijden.”

Pacelli - RSC 31-19 (17-11)

Op bezoek bij nummer drie, Pacelli, leek RSC al na twintig minuten een verloren wedstrijd te spelen. Toch wist de ploeg van trainer Jan Moleman de schade richting de rust te beperken tot een marge van zes treffers. „De eerste twintig minuten was het niet goed”, aldus Moleman. „Daarna vochten we ons netjes terug en ook na rust begonnen we goed. Na die beginfase kwam de klad er weer in en bleek Pacelli toch een maatje te groot voor ons. Zij staan natuurlijk niet voor niets op de derde plek. Er is nog niets verloren, maar van de resterende drie wedstrijden moeten we er eigenlijk wel twee winnen. Aan de inzet ligt het zeker niet. En tegen Pacelli deden ook twee speelsters van de A-jeugd mee, Maudi en Evi. Zij hebben het heel goed gedaan.”