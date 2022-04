Handbal: RSC verslaat TVO in kelderkraker

Vrouwen

Hoofdklasse

RSC - TVO 24-22 (16-11)

Het is voor RSC en TVO de week van de waarheid. RSC, hekkensluiter in de hoofdklasse, moest in eigen huis winnen van directe concurrent TVO om nog uitzicht te houden op lijfsbehoud. In de afgelopen periode verloor de ploeg van trainer Jan Moleman regelmatig met minimaal verschil. Tegen TVO viel het kwartje eindelijk weer eens de goede kant op voor RSC. „Alsof ik op een avond tien jaar ouder ben geworden”, aldus een opgeluchte Moleman. „Het eerste kwartier speelden we heel goed en hadden we een mooie voorsprong opgebouwd. Daarna kakte het een beetje in en direct na rust scoorde TVO vier keer (16-15). Dat is niet goed voor je hart. Gelukkig heeft de groep het weer goed opgepakt en raakten we niet in paniek. Dit is echt een enorme opsteker. Deze punten pakken ze niet meer van ons af.”

Ook voor TVO is het een cruciale week in de strijd tegen degradatie, waarbij de ploeg van Hans Georg Weber tweemaal tegenover RSC staat. De eerste slag ging dinsdagavond verloren. „De eerste helft was een ramp”, aldus Weber. „We kwamen voor rust met 12-4 achter en het duurde even voordat we ons konden herpakken. Na rust kwamen we goed uit de kleedkamer en lukte het beter om ons eigen spel te spelen. Helaas was het uiteindelijk niet genoeg voor de zege. Zaterdagavond zullen we beter voor de dag moeten komen.”

WHC - Avanti Wilskracht 28-19 (13-11)

Met een solide overwinning op Avanti Wilskracht is WHC inmiddels opgeklommen naar de vierde plaats op de ranglijst. Aan de hand van een uitblinkende Debbie Huisstede wist WHC de tegenstander na rust definitief van zich af te schudden. „Debbie ging als een speer en wist het gaatje telkens goed te vinden”, aldus trainer Harieke Heutink. De rechterhoekspeelster van WHC deed van zich spreken met liefst tien doelpunten. „We hebben de hele wedstrijd aan de goede kant van de score gestaan. Direct na rust konden we de voorsprong verder uitbouwen en was het duel ook wel beslist. De dekking zat goed dicht en we konden vrij makkelijk snelle tegenaanvallen maken. Een terechte overwinning.”

Bij Avanti Wilskracht zat het niet mee in de afronding. „We kwamen niet tot scoren”, aldus trainer Famke Veltman. „We hadden er ook wel pech mee met ballen op de paal. Aan de andere kant speelde WHC een mooi en snel spelletje. Daar hadden we helaas geen antwoord op. Na rust liep WHC uit en wisten we dat het er niet meer in zat.” Veltman gunde daarop ook speeltijd aan speelsters uit de B-jeugd en dames 3. „We moeten richting de toekomst proberen om speelsters in te passen in het team. Dat heeft tijd nodig. De uitslag is daardoor wel een beetje geflatteerd, maar de zege voor WHC is wel terecht.”