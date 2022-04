Handbal: Stevo wint op bezoek bij Combinatie’64

Vrouwen Hoofdklasse Combinatie’64 - Stevo 19-29 (12-14) De thuisploeg opende sterk en profiteerde optimaal van een slordig begin van de koploper (10-5). Stevo wist de achterstand nog voor rust te repareren, waarna de ploeg van trainer Laura Gruben in de tweede helft steeds verder uitliep. „In de beginfase waren we niet alert genoeg”, aldus Gruben. „Toch is het knap hoe de ploeg zich herstelde en alsnog met een voorsprong de rust haalde. Ook in de tweede helft speelden we niet helemaal op ons niveau. Het was niet onze avond. Het belangrijkste is dat we ongeschonden uit de strijd zijn gekomen en de punten hebben gepakt.” Lauren Huzink behoorde tot de uitblinkers bij Stevo. „Zij speelde sterk en heeft het team er doorheen getrokken.”

Gert ten Vergert zag zijn ploeg na een goed begin alsnog met een achterstand de rust in gaan. „De start was heel goed. Daarna kwamen we een fase niet tot scoren, waardoor Stevo er alsnog overheen kon komen. In de eerste tien minuten na rust hebben zij het verschil gemaakt.” In die periode sloegen de bezoekers een gat van acht doelpunten. Een klap die de thuisploeg niet meer te boven kwam. „Stevo is een maatje te groot voor ons, al is de uitslag wel wat geflatteerd. Het lijkt alsof we zijn weggespeeld, maar daar was zeker geen sprake van. We hebben vooral in de tweede helft veel kansen gemist. Toch mogen we over het spel heel tevreden zijn. Na rust was het alleen te mager van onze kant.”