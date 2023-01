Handbal: Verschil van mening tussen bestuur DSVD en trainer-coaches, Majoor en Oude Voshaar vertrekken na dit seizoen

Waterpolo: Het Ravijn op rand van uitschake­ling in Europa; ruim verlies in eerste wedstrijd tegen Istanbul

De mannen van Het Ravijn staan voor een loodzware opgave om Europees te overleven. De eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Challenger Cup werd met 14-8 verloren bij het Turkse Enka Istanbul. In de return over twee weken, woensdag 8 februari in Nijverdal, mag Het Ravijn proberen dat verschil van zes doelpunten weg te poetsen.

25 januari