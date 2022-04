Handbal: Zeges voor Hacol’90 en Combinatie’64

Vrouwen

Hoofdklasse

Hacol’90 - Bentelo 2 36-23 (18-12)

Het was alweer even geleden dat Hacol’90 als winnaar van het veld kon stappen. Tegen het tweede team van Bentelo liet de ploeg van trainer Nicole Wielens er geen twijfel over bestaan. „De opdracht was om gelijk vanaf het begin op snelheid te spelen”, aldus Wielens. „De vorige keer gaf dat tegen Bentelo ook mogelijkheden en de opdracht werd erg goed uitgevoerd. Ik ben dan ook zeer tevreden met de manier waarop is gespeeld. Gefocust en sterk in de afronding. De dekking stond ook erg goed. Bentelo kwam er bijna niet doorheen.”

Combinatie’64 - RSC 35-26 (15-10)

In de strijd tegen degradatie pakte Combinatie’64 cruciale punten tegen directe concurrent RSC. De thuisploeg wilde niets aan het toeval overlaten en haalde speciaal voor deze wedstrijd drie ervaren recreanten bij de ploeg. „We hebben een jonge groep en dan is het fijn dat je op belangrijke momenten gebruik kunt maken van de ervaring van drie recreanten”, aldus trainer Gert ten Vergert, die zijn vaste groep zeker niet tekort wil doen. „We hebben het volste vertrouwen in onze eigen groep en zij hebben het ook geweldig gedaan. In de beginfase liep het wat minder, maar na de eerste tien minuten pakten we het goed op. Na rust kwam RSC nog even terug tot drie doelpunten. Vanaf dat moment bouwden we de voorsprong steeds verder uit. Collectief hebben we het heel goed gedaan en bijna iedereen heeft gescoord.”

Eerder deze week won RSC van degradatieconcurrent TVO. De nederlaag bij die andere concurrent, Combinatie’64, komt hard aan bij de ploeg van trainer Jan Moleman. „We hebben belabberd gespeeld”, aldus Moleman. „Als je zo speelt dan hoor je eigenlijk niet in deze klasse thuis. Het was ver onder de maat en ik ben dan ook absoluut niet blij met wat we hebben laten zien. Vooral na rust hebben we het weggegeven. Er is nog niets verloren, maar we hebben echt geen enkele marge meer over.”