Handbal: ZVBB'21 handhaaft zich in eerste divisie, De Tukkers onderuit

Basketbal: kan Uitsmij­ters sprong naar de eredivisie maken?

Voor het eerst sinds bijna 35 jaar maakt een Twentse mannenploeg weer kans op een plek in de eredivisie. Het Almelose Uitsmijters begint vrijdag 28 april aan de play-offs in de promotiedivisie. Uball uit Utrecht is de eerste opponent. De wedstrijd is in de IISPA in Almelo, zaterdag 6 mei is de return in Utrecht.