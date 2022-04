Handbal: ZVBB'21 ondanks nederlaag nog steeds koploper

Vrouwen

Tweede divisie

Wijhe’92 - ZVBB'21 25-23 (15-9)

ZVBB’21 liet zich in de eerste helft aftroeven op felheid. De ploeg van trainer Afton Groener moest daardoor de gehele wedstrijd in de achtervolging en slaagde er uiteindelijk niet in om de schade te repareren. „We kwamen niet lekker in de wedstrijd”, aldus Groener. „We waren gewoon niet fel genoeg. Het zat ons ook niet echt mee in de afronding, waar we zeven keer paal of lat raakten. In de tweede helft wilden we ons punt voor punt terugvechten in de wedstrijd. Dat lukte ook wel, maar het was op het eind net niet genoeg. Toch kan ik de groep voor de tweede helft alleen maar complimenten maken. Ze hebben heel hard gewerkt en ze waren weer fel en fanatiek. Het tempo zat er ook lekker in, maar het ontbrak ons aan geluk in de afronding.” Ondanks de nederlaag blijft ZVBB’21 koploper in de tweede divisie. „Iedereen wil van je winnen als je bovenaan staat. Toch zijn we helemaal niet bezig met het kampioenschap. Op dit moment baalt iedereen natuurlijk van de nederlaag, maar we raken er niet van in de war. We mogen vooral trots zijn dat we op dit punt staan.”