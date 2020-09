Handbalcompetitie begint met Twentse kraker

geraakt door het virus Softbal­ster Nina (14) uit Enschede zag door corona het EK niet doorgaan en is over twee jaar te oud

5 september ENSCHEDE - Het had zo leuk kunnen zijn: Nina Geurtsen die door haar eigen moeder, speaker bij honk- en softbalvereniging Tex Town Tigers, zou worden opgeroepen voor haar eerste wedstrijd tijdens het EK Softbal tot vijftien jaar in Enschede. Maar ja, het toernooi ging niet door. Pas over twee jaar is er een nieuwe kans. Maar dan is de 14-jarige Enschedese te oud.