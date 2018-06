Handbalinternational Smeets naar Molde

Eibergse wielerbaan de Stofwolk is voor even Olympische piste

10 juni EIBERGEN/BORCULO - Wielrennen was één van de onderdelen van de Special Olympics in de Achterhoek afgelopen weekeinde. Op de wielerbaan van RTC De Stofwolk was het voor zo’n 80 renners afzien in de verzengende hitte.