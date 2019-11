Handbalkeepster Avanti Wilskracht wil dit seizoen veel te doen hebben

Avanti Wilskracht heeft met Sharon Roukens (22) een prima keepster tussen de palen. Dat bleek afgelopen weekeinde maar weer eens. De Glanerbrugse sluitpost pakte veel ballen en voorkwam dat Olympia, de nummer twee van de ranglijst, in de eerste helft uitliep. "Het ging inderdaad lekker", zegt Roukens. "Het was een spannende wedstrijd. De gehele tweede helft hebben we voorgestaan, dus het was wel jammer dat het op het eind toch nog 22-22 werd. Iets anders waar ik van baalde, was dat ik zeven penalty's tegen heb gehad en ik er geen een gestopt heb. Maar ik denk dat we met een goed gevoel kunnen terugkijken."