Handballend zusje van profvoetballer Mike te Wierik: ‘Ik ben gewoon Kim en doe mijn ding hier’

Zij is een echte buitenspeler, de linkerhoek is haar domein. Hij is een verdediger pur sang, in zijn achterhoede maakt-ie aanvallen van de tegenstander onschadelijk. Kim is van beroep tandartsassistente, die haar werk combineert met drie trainingen en een wedstrijd spelen in het weekeinde. Mike is profvoetballer, die komende zomer zijn shirt van FC Groningen inruilt voor dat van het Engelse Derby County. Tot zo ver de sportieve verschillende tussen Kim en Mike te Wierik, zus en broer uit Hengevelde. De overeenkomst: beiden spelen dit seizoen voor het eerst allebei in de eredivisie.