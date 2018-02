Handbalsters De Lutte zoeken keepster

Jansman verrast met tweede plaats in bitterkoud Zweden

25 februari LULEÅ - Marathonschaatser Kars Jansman is in het Zweedse Luleå tweede geworden in de finale van de KPN Grand Prix op natuurijs. Na een wedstrijd over 150 kilometer in de bittere kou moest de 22-jarige Hellendoorner alleen Frank Vreugdenhil voor zich dulden.