Handbalsters DSVD debuteren in eredivisie met een topper

De meiden zijn er helemaal klaar voor, zegt Jildou Dijkstra. De 32-jarige Deldense is, samen met collega Olga ten Hove, trainster van de handbalsters van DSVD. Vanavond nog een training en dan wacht morgenavond in Dalfsen het debuut van de Deurningse ploeg in de eredivisie. Een week eerder dan het reguliere programma, vanwege Europese verplichtingen van de Sallandse ploeg. „Beginnen tegen Dalfsen is mooi, al weten we nu op voorhand dat er voor ons niet veel te halen is. We hopen vooral te leren van de betere tegenstander”, klinkt het realistisch uit de mond van Dijkstra.