Hans Giesselink nieuwe trainer Krekkers

Weersom­stan­dig­he­den maken recordpo­ging van Arenda uit Nijverdal tot helse tocht: ‘Ik heb in elk geval een clubrecord’

Gadegeslagen door een handjevol belangstellenden, is Arenda Könnecke (45) deze zaterdagmiddag bezig met een bijna bovenmenselijke prestatie. De ultraloopster uit Nijverdal rent zes uur lang, non-stop, rondjes over de atletiekbaan in haar woonplaats.