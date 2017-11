Harambee is al blij met een setje in de tweede divisie

Hij is niet nieuw bij de club, Olaf Haalstra speelde de afgelopen jaren bij Harambee al in diverse lagere teams. Afgelopen seizoen ging hij de uitdaging aan om in het eerste te gaan spelen, met nog vijf spelers uit een lager team. Tel daar het vertrek van acht spelers bij op en er ontstaat een compleet nieuw team. "Alleen Mikal van Dijk, Jarmo Savelkoel, Sjoerd Visser en Niek van Buuren zijn overgebleven, de rest is nieuw", zegt Haalstra.

Wennen

Na de degradatie afgelopen seizoen was er toch nog plek in de tweede divisie en Harambee besloot hier gebruik van te maken. Nog niet met succes: alle wedstrijden gingen verloren, ook in het bekertoernooi is de ploeg al uitgeschakeld. "We hadden wel verwacht dan het niet makkelijk zou gaan", zegt Haalstra. "Iedereen moet nog aan elkaar wennen. Dat kost flink wat tijd. Bij Harambee gebeurt het overigens maar zelden dat er een sterke eerste seizoenshelft wordt gespeeld. Meestal moeten wij het hier van de tweede helft hebben als alles een beetje op zijn plek valt."

Tot dusver ging Harambee nog elke wedstrijd onderuit. Lukt het zaterdagavond dan wel? Koploper VVH komt op bezoek (aanvang 16.00 uur). "We pakken hier en daar een setje en daar zijn we al heel blij mee. De verschillen onderin zijn nog klein."

Avontuur

Of zijn ploeg niet beter in de derde divisie had kunnen beginnen? "Dat had gekund, maar we hebben bewust gekozen om toch het avontuur aan te gaan. Er valt veel te leren in de tweede divisie. Vorig seizoen speelden we met het tweede in de promotieklasse, natuurlijk is dat een wereld van verschil. We komen nu veel geroutineerde teams tegen. Maar dat betekent niet dat wij het al opgeven. Wij willen er gewoon vol voor gaan dit seizoen en misschien kunnen we het volhouden."

Haalstra hoopt dat de ploeg nu een tijdje bij elkaar blijft, dan kan er ook gebouwd worden. "De afgelopen jaren bleef de basis aardig intact, maar nu beginnen we eigenlijk weer helemaal opnieuw. Je kunt hier geen vijfjarenplan maken, maar als er in vijf jaar tijd acht van de twaalf spelers blijven, dan heb je al wel iets waar je je aan vast kunt houden."

Cees Jansen

Een oude bekende is even terug van weggeweest: de 81-jarige Cees Jansen keert zaterdag eenmalig terug langs het veld. De oud-volleybalcoach van Harambee vervangt de huidige trainer/coach Theo Peters, die vanwege een operatie niet aanwezig zal zijn.