Hardloper Klieverink haalt het podium in 'eigen achtertuin’ van het Hulsbeek

De Twentse Cross Competitie beleefde gisteren haar slotakkoord met de traditionele Hulsbeekcross. De zege ging, net als twee weken eerder bij de Rutbeekcross, naar Enschedeër Dave Pauelsen. In zijn kielzog werd Arnold Klieverik tweede. Klieverik scoorde daarmee goed in zijn thuiswedstrijd. De atleet van het organiserende LAAC Twente woont hemelsbreed op ongeveer 500 meter van Het Hulsbeek en is er geboren en getogen. Daardoor kent hij het gebied op zijn duimpje. "Ik doe vijf trainingen per week, waarvan er zeker drie hier over Het Hulsbeek gaan. Ik kan het nog net niet met mijn ogen dicht", grapte de Deurninger kort na de race.