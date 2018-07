Heerink uit Ootmarsum naar WK: 'Mijn eerste op 32-jarige leeftijd'

MHC Almelo gaat na nederlaag voor herkansing

1 juli ROSMALEN – De hockeyers van MHC Almelo hebben een goed seizoen vooralsnog niet kunnen bekronen met promotie naar de eerste klasse. Na winst in de shoot-outs, vorige week thuis, volgde zaterdagmiddag in Rosmalen een duidelijke 3-1 nederlaag. Daardoor is een derde duel noodzakelijk geworden, waarin Almelo morgen thuis mag proberen de klus alsnog te klaren.