Hele NK-podium voor junioren TON Almelo

Drieban­ders HCR Prinsen beginnen finale met gelijkspel

23 juni HAARLO - De driebanders van HCR Prinsen uit Haarlo en SIS Schoonmaak waren eerder dit seizoen aan elkaar gewaagd en zaterdagavond in de finale om de landstitel was dat niet anders: 4-4. Zondag is de tweede ontmoeting en dan valt de beslissing.