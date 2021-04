Hellendoorn Rally 2021 eendaags evenement: ‘Beter focussen op wat wel mogelijk’

De internationale Eurol Hellendoorn Rally geldt als een klassieker onder de rally’s en is jaarlijks met de komst van vele tienduizenden bezoekers de grootste van Nederland. Dat wil de organisatie van het populaire evenement, aangevoerd door de nieuwe voorzitter Theo Engels, ook graag zo houden. De coronacrisis vraagt echter aanpassingen, door Engels benoemd als mogelijkheden. „Het belangrijkste is dat we de rallysport in Nederland in stand houden. Dat doen we met elkaar en ik gun andere organisaties net zo veel succes.”