HEM Loop voor Gert-Jan Liefers

Het organiserende AV Haaksbergen profiteerde van perfect loopweer bij de 25e editie, waardoor de atleten snelle tijden op de klok wisten te zetten. Liefers, Olympisch finalist op de 1500 meter in Athene 2004, liet zien dat hij nog altijd een begenadigd atleet is. Hij was al snel los in het mooie buitengebied van Haaksbergen.

Flink gat

Enschedeër Steven Mengels moest een flink gat laten en finishte bijna twee minuten later in 58:11. Siem Uittenhout, oud inwoner van Enschede maar tegenwoordig woonachtig in Utrecht, finishte als derde, kort achter Mengels: 58:29. Oud profrenner Joost Posthuma zat daar weer tien tellen achter en miste daardoor net het podium.

Vrouwenrace