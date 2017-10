Hengelman geniet van derbyzege, Tankink kijkt trekkers

Bal­ke­stein-Gro­t­hues uit Almelo na tweede plek: 'Kunnen bijna oud-zilverzaak beginnen'

2 oktober Het Nederlands volleybalteam greep zondag naast de gouden medaille op het Europees kampioenschap. In de finale verloren de Oranjevrouwen met 3-1 van Servië. Het mislopen van de toernooiwinst zorgde voor teleurstelling bij teamcaptain Maret Balkestein-Grothues, afkomstig uit Almelo. ,,We kunnen over vijftig jaar een oud-zilverzaak beginnen," zei Maret Balkestein-Grothues tegen de NOS.