Hengeloër Tom den Ouden (26) kan het niet laten en traint weer voor... het bobsleeën: ‘De liefde zit tè diep!’

HENGELO - Tom den Ouden stopte in 2018 als bobsleeër en verdient nu de kost als pakketbezorger. Maar, afgelopen winter begon het weer te kriebelen bij de 26-jarige Hengeloër. Hij kroop in een snelle bob, voor een comeback. De Olympische Winterspelen in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo zijn nu zijn hoofddoel… in 2026.