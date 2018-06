Hengeloër Wolsink kan leven met vijfde plek op NK

Wolsink had vrede met zijn plek in de uitslag. "Ik ben eigenlijk nog nooit zo hoog geëindigd op een Nederlands kampioenschap. Achteraf hadden Jeff en ik misschien optimaler samen kunnen werken in de sprint, maar dit is wel een NK, daar wil je zelf ook voor een mooie klassering gaan. De afspraak was dat ik op de laatste keienstrook een aanval zou plaatsen, dat deed ik ook, maar ik kreeg geen ruimte. Toen ben ik er in de sprint vol voor gegaan. Dit was het hoogst haalbare. De wedstrijd had van mij iets harder mogen zijn, maar waar er vrijdag nog wind was, ontbeerden we die nu eigenlijk. In een hardere koers was ik wellicht nog beter voor de dag gekomen. Maar met mijn seizoen tot nog toe mag ik dik tevreden zijn."