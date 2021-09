Hengelose bobsleepiloot Tom (26) werkt zich in het zweet in de zon, zodat hij klaar is voor de winter

Hij is koud terug uit Oberhof, een wintersportplaatsje in het Duitse Thüringer Woud. Ook in de zomermaanden heeft de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) reden genoeg om ernaar af te reizen. Voornamelijk vanwege de overdekte duwbaan met ijs. „Eigenlijk train je in een heel grote koelkast”, zegt Tom den Ouden. „In de hal is het permanent zo’n graad of 7, op het ijs nog wat kouder. Een prima plek om de start te oefenen. Je rent en duwt maximaal 40 meter. Aan het eind loopt het wat omhoog, zodat je kan afremmen. De hal komt het dichtst bij hoe het in het echt ook is”, legt de Hengelose bobsleeër uit.