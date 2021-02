Zijn eigen huis in de stad Abilene (116.000 inwoners) is Joris Spanjer al een paar dagen niet meer binnen geweest. Afgelopen dinsdagmiddag viel plotseling de stroom uit, in het hele woonblok. In een mum van tijd was de temperatuur binnen tot het vriespunt gezakt. „Ik denk dat het er nu nog kouder is, want buiten is het echt extreem koud. Afgelopen nacht heb ik met nog vijf andere teamgenoten geslapen in een huis van een medespeler, waar nog wel stroom aanwezig is. De vraag is voor hoelang nog.”