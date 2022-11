Hengelose schaatsster Jade Groenewoud zeer succesvol op World Cup junioren in Finland

Oud-prof Harmeling ploeglei­der wielerfor­ma­tie YouTuber Tietema: ‘Heel interes­sant avontuur’

Oud-profrenner Rob Harmeling is in beeld om als ploegleider te gaan functioneren in de onlangs opgerichte profwielerploeg Tour de Tietema-Unibet van de Zwolse YouTuber Bas Tietema. De 57-jarige inwoner van Marle zegt op korte termijn de knoop door te hakken of hij aan dit nieuwe wieleravontuur gaat meedoen.

24 november